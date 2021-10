https://it.sputniknews.com/20211004/puigdemont-in-tribunale-in-sardegna-viene-accolto-da-grida-inneggianti-la-sua-liberta-13164335.html

Puigdemont in tribunale in Sardegna viene accolto da grida inneggianti la sua libertà

Puigdemont in tribunale in Sardegna viene accolto da grida inneggianti la sua libertà

Oltre cento gli indipendentisti sardi e catalani presenti. Puigdemont accolto da grida ed esclamazioni inneggianti la sua libertà. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T13:34+0200

2021-10-04T13:34+0200

2021-10-04T13:37+0200

politica

sardegna

carles puigdemont

esteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/521/78/5217877_0:244:2773:1804_1920x0_80_0_0_60b84f64f81d0fe93eff5c08e35f590f.jpg

Il leader degli indipendentisti catalani, Carles Puigdemont, fermo sostenitore da sempre della causa catalana, è stato accolto da grida di "libertà, libertà", da parte degli indipendentisti sardi presenti all'udienza che lo vede davanti alla Corte d'Appello di Sassari.Nella piazza un nutrito gruppo di persone inneggianti l'indipendenza della Sardegna e della Corsica anche con alcuni cartelli scritti in catalano, hanno preparato il passaggio del leader indipendentista all'ingresso del palazzo di giustizia, dove si terrà a breve l'udienza in cui si dovrà decidere sull'estradizione o meno di Carles Puigdemont. Oltre cento persone hanno deciso di esprimere solidarietà al leader catalano, su invito delle principali voci dell'indipendentismo sardo. Carles Puigdemont era stato arrestato lo scorso 23 settembre all'aeroporto di Alghero in base ad un mandato di cattura internazionale su sollecito della autorità giudiziaria spagnola, ed era stato rilasciato il giorno dopo, in attesa del''udienza di oggi, che dovrà decidere sull'estradizione o meno.Non vi è stata invece la contro-manifestazione annunciata dagli ultranazionalisti di destra di Vox. La ristrettissima delegazione è sfilata tra la folla ed è entrata nell'edificio che ospita la sezione staccata di Sassari della Corte d'Appello Sarda in silenzio.

Superbianco Juden Palestine apartheid A quando inneggiare per la liberazione di 4.650 prigionieri politici palestinesi, deportati e detenuti nelle carceri dello Stato colonialista, di apartheid, ebreo, Israele? 0

aidenzio A quando innegggiare per la liberazione del popolo italiano dalle grinfie di di questo schifo di politicanti ?adenzio 0

4

sardegna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, sardegna, carles puigdemont, esteri