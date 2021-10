https://it.sputniknews.com/20211004/pandora-papers-per-cremlino-dimostrano-che-usa-sono-il-piu-grande-paradiso-fiscale-13166274.html

Pandora Papers, per Cremlino dimostrano che Usa sono il più grande paradiso fiscale

Pandora Papers, per Cremlino dimostrano che Usa sono il più grande paradiso fiscale

Il 4 ottobre il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) ha pubblicato una nuova rivelazione sui presunti segreti finanziari di oltre 35... 04.10.2021, Sputnik Italia

usa

fisco

cremlino

off-shore

La recente pubblicazione dei Pandora Papers ha dimostrato che gli Stati Uniti sono il più grande rifugio fiscale, nonostante i proposito di Washington per contrastare il riciclaggio di denaro, ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Peskov ha aggiunto che Mosca non vede alcun motivo per condurre un'indagine sulla pubblicazione perché considera i file trapelati come "dichiarazioni infondate". I Pandora Papers in precedenza avevano rivelato che alcuni Stati americani, ovvero South Dakota e Nevada, sono diventati luoghi perfetti per nascondere miliardi di dollari e la ricchezza di persone precedentemente accusate dei crimini finanziari. La pubblicazione suggerisce che gli Stati Uniti sono emersi come "un paradiso fiscale leader" grazie alla legislazione locale, che protegge i clienti di fiducia negli Stati Uniti e all'estero. L'ICIJ ha descritto la rivelazione delle attività finanziarie illecite come la più espansiva, notando che l'inchiesta ha coinvolto più di 600 giornalisti provenienti da 117 Paesi e oltre 11,9 milioni di file trapelati "che coprono ogni angolo del globo".

VR80 In fondo Svetlana Krivonogikh, che dopo essere stata l'amante di putin passa da studentessa cameriera ad avere un patrimonio da 100 milioni di dollari..sono fantasie. Povero Peskov, mi fa tenerezza! 0

usa

