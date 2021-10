https://it.sputniknews.com/20211004/mosca-otto-arresti---sgominata-cellula-terroristica-del-partito-della-liberazione-islamica-13160265.html

Mosca, otto arresti - sgominata cellula terroristica del ‘Partito della Liberazione Islamica’

Mosca, otto arresti - sgominata cellula terroristica del ‘Partito della Liberazione Islamica’

Una cellula terroristica dell'organizzazione Hizb ut-Tahrir al-Islami* (Partito della Liberazione Islamica), bandita in Russia, è stata liquidata a Mosca con... 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T10:17+0200

2021-10-04T10:17+0200

2021-10-04T10:17+0200

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10345390_0:16:1866:1066_1920x0_80_0_0_2c251c9fdde993fcc3c1630ee4cb5e5e.jpg

"A Mosca e nella regione di Mosca, le attività di una cellula dell'organizzazione terroristica internazionale Hizb ut-Tahrir al-Islami* sono state soppresse, due capi e sei dei suoi partecipanti attivi sono stati arrestati", si legge nel messaggio.Secondo i funzionari della sicurezza, gli islamisti avrebbero condotto "attività anticostituzionali" basate sulla dottrina della creazione di un "califfato mondiale", la distruzione delle istituzioni della società laica e il rovesciamento violento del governo.Nel corso di riunioni cospirative, hanno diffuso l'ideologia terroristica tra gli abitanti della regione di Mosca. Ai detenuti sono stati sequestrati materiali di propaganda vietati.Un procedimento penale è stato avviato, le indagini sono in corso. Quando esattamente l'operazione speciale ha avuto luogo non è stato specificato dall’FSB.Il "Partito della Liberazione Islamica" ("Hizb ut-Tahrir al-Islami")* è riconosciuto come terrorista in diversi paesi del mondo, in Russia le sue attività sono state bandite dalla decisione della Corte Suprema della Federazione Russa del 2003.L'obiettivo dell'organizzazione è eliminare i governi non musulmani e stabilire il dominio islamico su scala globale creando un "califfato islamico mondiale" che unisca tutte le comunità musulmane e implementi la legge della shari’a. Membri di Hizb ut-Tahrir al-Islami vengono di tanto in tanto individuati e arrestati in varie regioni russe, principalmente nelle grandi città della Russia centrale, nella regione del Volga e in Siberia, nonché in Crimea.* Organizzazione terroristica, bandita in Russia

carey walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto l'erboristeria e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia