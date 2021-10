https://it.sputniknews.com/20211004/mohaqiq-i-talebani-continuano-a-vendicarsi-degli-afghani-13168481.html

Mohaqiq: i talebani continuano a vendicarsi degli afghani

Mohammad Mohaqiq, leader del Partito popolare di unità islamica e consigliere del presidente Ghani in materia di politica e sicurezza, ha rilasciato una... 04.10.2021

2021-10-04T16:26+0200

2021-10-04T16:26+0200

2021-10-04T16:26+0200

Nell'intervista ha parlato dell’attuale contingenza in Afghanistan, della situazione in cui vivono gli Hazara sciiti durante la reggenza talebana*, del nuovo governo e della possibilità che i talebani mantengano le loro promesse relative al contrasto di terrorismo e spaccio di droga.I talebani non si sono impegnati a creare un governo inclusivoTutti i popoli hanno partecipato alla liberazione del Paese dallo straniero. E tutti i popoli dell’Afghanistan sono ufficialmente riconosciuti dalla Costituzione del Paese. Ciononostante il governo è stato creato unilateralmente (NdR, qui si intende il governo composto unicamente dai talebani).Speravamo che sarebbe stato costituito un governo inclusivo in linea con le discussioni tenutesi nell’ambito dei negoziati interafghani: un governo incluso che coinvolgesse rappresentanti di tutti i popoli e di tutte le fasce della popolazione afghana. Ma questo non è successo. Ad oggi i talebani non si sono impegnati in alcun modo a creare un simile governo.Hazara sull’orlo della catastrofeI talebani non combattevano contro gli Hazara, ma con il regime creato dagli americani. È probabile comunque che in quegli scontri fossero coinvolti anche degli Hazara. Ultimamente gli Hazara sono stati eliminati dalle forze armate. Dunque non c’è stata una guerra vera e propria tra Hazara e talebani. Ma siamo stati costretti a proteggerci dall’eventualità in cui i talebani decidessero di attaccare le regioni popolate dagli Hazara. Ad esempio, quella di Daikondi. Da questo punto di vista sono possibili delle vendette da parte dei talebani.La questione principale è che questo governo non garantisce alcun aiuto agli Hazara. Solitamente in prossimità dell’inverno il governo precedente metteva in campo dei provvedimenti per fornire agli Hazara delle derrate alimentari come frumento, farina, riso e anche benzina. Oggi, invece, non vi sono notizie su eventuali aiuti a beneficio degli Hazari e anzi si levano loro le armi e si riscuotono imposte. Gli Hazara durante il prossimo inverno si troveranno sull’orlo di una catastrofe umanitaria.Gli Hazara hanno sofferto con GhaniNon scateniamo un conflitto perché crediamo che i talebani debbano capire che le persone che fino ad oggi non vengono incluse nel governo sono pur sempre loro connazionali. Come i talebani hanno sofferto con il governo Ghani e gli USA, anche noi Hazara abbiamo sofferto con Ghani. Durante il governo Ghani sono stato costretto ad andarmene. Eravamo pronti a un eventuale attacco di Ghani sulle nostre abitazioni e per questo me sono scappato all’estero con la mia famiglia. Se i talebani volessero interrompere la guerra civile ed evitare l’insorgenza di un conflitto interafghano dovrebbero darne dimostrare con la loro linea politica, ossia accogliendo nel governo rappresentanti di tutti i popoli. Questo è ciò che vogliono il popolo afghano e la comunità internazionale.Scontri in PanjshirNon possiedo molte informazioni circa la situazione in Panjshir. I media riferiscono che i talebani hanno occupato le strade e i principali snodi, ma comunicano altresì che in alcune regioni montane si stanno verificando degli scontri. Ho sentito che i nostri fratelli in Panjshir sostengono di controllare la maggior parte dell’area e di portare avanti gli scontri. In merito alla legittimità di questi scontri, le forze della resistenza sostengono di perseguire con le loro azioni degli obiettivi nel pieno della legalità. Noi invece parliamo della creazione di un governo omnicomprensivo in cui siano rappresentate tutte le etnie.I negoziati interafghani non sono ancora terminatiNoi vogliamo che la guerra finisca e che si crei un governo universale. I talebani devono dimostrarsi flessibili in questo senso. I negoziati interafghani servivano proprio a questo. Il fatto che Ghani se ne sia andato lasciando nelle loro mani il potere non significa che la loro autorità sia legittima.Nelle ultime 2-3 settimane di governo Ghani, con o senza il consenso degli USA, ha di fatto ceduto l’esercito ai talebani. In un giorno ai talebani senza alcuna resistenza si sono resi diversi snodi nel Paese. Il governo ha persino riportato alla procura coloro i quali esercitavano resistenza ai talebani. Dunque, il governo Ghani ha indirettamente ceduto loro il Paese agendo di fatto in maniera illegittima. Il governo deve essere riconosciuto da tutti i rappresentanti dell’Afghanistan. Tutte le minoranze etniche e religiose devono trovarvi rappresentanza. È evidente che un governo salito al potere con la forza non può durare a lungo.Quando Ghani se n’è andato cedendo il potere ai talebani, noi ci stavamo dirigendo verso il Pakistan. Ci trovavamo in un aereo in aeroporto quando ci hanno comunicato che i talebani erano entrati ad Arga, al palazzo presidenziale. Noi eravamo andati ai negoziati in cui era stato discusso il tema del governo inclusivo. Quindi ora non intendiamo combattere contro i talebani perché non crediamo che il dialogo interafghano sia terminato. In Tagikistan Irman Khan ha dichiarato che i negoziati devono tenersi tra i talebani e gli altri politici. Il presidente tagiko ha dimostrato supporto in merito a questa dichiarazione. Anche il signor Raisi, presidente dell’Iran, sottolinea la necessità di creare un governo inclusivo. A livello regionale e internazionale i vari Paesi sono concordi sul tema.È possibile una rinascita dell’alleanza del nord?Noi non la chiamiamo Alleanza del nord. Si tratta di una coalizione di capi dei partiti politici e dei movimenti che si sono avvicendati in Afghanistan negli ultimi 40 anni. La coalizione sarà creata con l’intento di tutelare i valori costituzionali, di garantire i diritti dei rappresentanti di tutte le etnie e religioni e di creare un governo inclusi.I talebani mi rivoglionoSono in contatto con alcuni rappresentanti dei talebani. Chiaramente ho illustrato loro la mia posizione. Il Pakistan è il Paese che nella regione detiene il maggior peso sui talebani e pertanto fa lobby sul loro riconoscimento.Io al momento mi sto curando, i miei trattamenti sono ancora in corso. Per il dopo non ci sono accordi con i talebani. I talebani sono entrati in contatto con me, mi rivogliono. Mi hanno detto che vogliono che mi occupi di sicurezza e che mi rispettano. Ho risposto che prima devo completare le cure. E vorrei anche vedere cosa ne sarà del governo: creeranno un governo inclusivo o rimarrà unilaterale?*Organizzazione terroristica messa al bando in Russia.

afghanistan

