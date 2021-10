L'Ema raccomanda la terza dose di vaccino anti-Covid per i fragili

È stato riferito che la somministrazione di una terza dose di richiamo viene consigliata a persone con un sistema immunitario indebolito ad almeno 28 giorni di distanza dall'inoculazione della seconda dose. Allo stesso tempo la dose di richiamo può anche essere utilizzata nelle persone con un'immunità normale a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario con due dosi. "La raccomandazione è stata adottata dopo che gli studi hanno confermato che una dose aggiuntiva di questi vaccini migliora la capacità di produrre anticorpi contro un virus che provoca il Covid-19 in persone con immunità indebolita... Si prevede che una dose aggiuntiva rafforzerà la protezione del paziente," si spiega nel comunicato.In precedenza si era saputo che a seguito di uno studio condotto a Sassari tra gli operatori sanitari vaccinati, l'immunità contro il coronavirus si conservava anche a distanza di 7 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, nonostante un calo degli anticorpi di quasi l'80%. Allo stesso tempo si notava che la terza dose è "utile nei soggetti "fragili" e in prospettiva una buona precauzione nelle categorie a elevato rischio professionale.

04.10.2021

