La Russia dichiara membro dello staff dell’ambasciata della Macedonia del Nord persona non grata

In risposta a una mossa simile presa in agosto da Skopje contro un diplomatico russo, il ministero degli Esteri russo ha annunciato oggi, lunedì 4 ottobre, di... 04.10.2021, Sputnik Italia

"Il 4 ottobre, Olivera Chaushevska-Dimovska, l'incaricata d'affari ad interim della Macedonia del Nord in Russia, è stata invitata al ministero degli Esteri russo e ha ricevuto una nota ministeriale in cui si afferma che un membro dello staff dell'ambasciata della Macedonia del Nord a Mosca è stato dichiarato persona non grata. Questa misura è stata adottata in risposta alla decisione infondata della Macedonia del Nord di dichiarare a sua volta persona non grata un diplomatico dell'ambasciata russa a Skopje ad agosto", ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota.Ad agosto, il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord Bujar Osmani ha affermato che Skopje aveva deciso di espellere un diplomatico russo il cui comportamento avrebbe contraddetto i principi della Convenzione di Vienna. In precedenza, Skopje aveva espulso un altro diplomatico russo a maggio.

