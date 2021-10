https://it.sputniknews.com/20211004/la-previsione-del-matematico-del-covid-ecco-come-sara-il-prossimo-autunno-13164888.html

La previsione del matematico del Covid: "Ecco come sarà il prossimo autunno"

Per il fisico Roberto Battiston, che monitora i dati dell'epidemia in Italia, grazie alla campagna vaccinale è stato mitigato l'effetto della variante Delta: "Se la curva è in continua decrescita è merito di vaccini e green pass".

L’arrivo dell’autunno, con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative, porta con sé l’incubo di una nuova risalita dei contagi. Ma per ora la curva epidemica sembra essere sotto controllo, se non addirittura decrescente. Merito, secondo gli esperti, come il professor Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento che monitora i dati sull’evoluzione della pandemia, di vaccini e green pass, che stanno avendo l’effetto di contenere l’avvio di una possibile quinta ondata.Proprio in questa settimana, infatti, secondo gli addetti ai lavori, si sarebbero dovuti palesare gli effetti negativi delle riaperture in termini di contagi. Un aumento che però non si è verificato in maniera significativa. “Quest'anno – ha ricordato lo studioso - non sta accadendo niente di simile: siamo partiti, come detto, da numeri estivi più alti, ma da metà agosto siamo in continua decrescita, anche se negli ultimi giorni si osserva un leggero rallentamento”.Vaccini e green pass, spiega Battiston, hanno avuto un ruolo cruciale nel determinare la situazione attuale. Anche se si intravede la luce in fondo al tunnel, però, non si può ancora cantare vittoria. È ancora presto, quindi, per rimuovere tutte le restrizioni, come l’obbligo di indossare la mascherina. Ma la strategia italiana, è convinto Battiston, “merita gli apprezzamenti fatti recentemente da Fauci”.

