La Cina esorta gli Usa a smetterla di "sostenere i separatisti di Taiwan"

Gli Stati Uniti devono attenersi al principio di una sola Cina e smettere di sostenere le forze separatiste di Taiwan, ha affermato la portavoce del ministero... 04.10.2021, Sputnik Italia

Hua Chunying ha sottolineato che la Repubblica Popolare Cinese adotterà tutte le misure necessarie per impedire la realizzazione di qualsiasi piano per l'ottenimento dell'indipendenza di Taiwan, aggiungendo che "la determinazione e la volontà della Cina di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale sono inamovibili". Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato nel fine settimana che l'amministrazione Biden è allarmata dall'attività militare "provocatoria" della Cina vicino a Taiwan e prevede di continuare a sostenere l'isola per ottenere il potenziale necessario per garantire la propria autodifesa.

