Kosovo e Serbia: si riaccendono gli scontri nei Balcani

La Serbia ha manifestato la sua volontà di dispiegare proprie truppe in Kosovo sullo sfondo degli scontri sul confine che perdurano ormai da una settimana. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T15:21+0200

Il presidente Aleksandr Vucic ha dichiarato che, se la NATO non interverrà, ricorrerà a provvedimenti estremi e risponderà con la forza alle rivolte che si verificano nei luoghi di residenza dei serbi kosovari. Sputnik ha approfondito per voi costa sta accadendo nella regione.La guerra delle targheAleksandr Vucic ha chiamato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Apparentemente non sono giunti ad alcun accordo. In un’intervista alla televisione locale il presidente non ha nascosto la sua irritazione:Il presidente intendeva la reazione estremamente nervosa dei Paesi della NATO alla decisione di Belgrado di ricorrere all’aviazione militare.Dallo scorso lunedì crescono le tensioni sul confine tra Serbia e l’autoproclamata repubblica del Kosovo. Pristina ha chiesto ai serbi che vivono nella repubblica di modificare le targhe delle loro automobili con quelle kosovare. In risposta i serbi hanno organizzato delle manifestazioni pacifiche nei pressi dei posti di blocco frontalieri di Brnyak e Yarina e hanno bloccato il traffico dei camion nell’autostrada che collega Serbia e Kosovo.Pristina ha inviato forze speciali di polizia sul luogo: almeno 350 combattenti e alcune decine di auto blindate. Le forze dell’ordine hanno aperto sui manifestanti del gas lacrimogeno. Chiaramente né la NATO né l’UE hanno reagito.Lo scorso fine-settimana Belgrado è ricorda all’aviazione e, nello specifico, ai caccia MiG-29 e agli elicotteri d’assalto Mi-35, acquistati dalla Russia. I velivoli, equipaggiati con missili aria-superficie hanno sorvolato a bassa quota il checkpoint di Yarina. Questa volta la NATO ha reagito.Dispiegamento di truppeL’Ambasciata russa di Belgrado osserva che il governo serbo si sta muovendo in maniera responsabile e in base a principi legittimi. Secondo i diplomatici, il conflitto è stato provocato da Pristina. Domenica il capo della missione diplomatica Aleksandr Botsan-Harchenko e l’addetto militare, il generale maggiore Aleksandr Zinchenko, si sono recati in visita presso il confine. Sono stati accompagnati dal ministro serbo della Difesa Nebojsha Stefanovic.Il ministro ha anche invitato la procura serba ad avviare dei procedimenti legali ai danni dei poliziotti serbi e ad appurare se negli ultimi giorni si siano verificati o meno degli attacchi terroristici rivolti contro i serbi.Il viceministro serbo della Difesa Aleksandr Vulin ha sottolineato che Belgrado è pronta ad affrontare le provocazioni del Kosovo, sebbene non voglia peggiorare la situazione.Sui social media serbi si stanno diffondendo rapidamente dei filmati che ritraggono i mezzi militari movimentati nelle strade, tra cui carri armati. Probabilmente fra questi vi sono anche i nuovi T-72MC forniti dalla Russia. Secondo quanto riportano i media locali, i mezzi militari si stanno concentrano nella città di Rashka a una decina di km dal confine amministrativo con il Kosovo. Come sostengono i giornalisti, questa situazione perdura da diversi giorni.Ancora niente guerraPer ora la situazione rimane sul piano legale. La procura serba sta verificando la legittimità delle azioni violente perpetrate dalle forze speciali kosovare ai danni dei serbi.Secondo Stefanovic, sono già 8 anni che Pristina non rispetta l’accordo raggiunto con Belgrado sotto l’egida dell’UE sulla creazione dell’Associazione delle comunità serbe a cui è concessa una certa autonomia nella regione. Il ministro osserva che i serbi kosovari appartenenti all’Associazione ne hanno abbastanza della polizia.Si ricordi che la regione autonoma del Kosovo e della Metochia si è proclamata indipendente in via unilaterale nel febbraio del 2008 e sta tentando attivamente di entrare in organizzazioni internazionali quali l’UNESCO e l’Interpol. Il Kosovo non è stato riconosciuto da oltre 60 Paesi tra cui la Russia, l’India, la Cina e 5 Stati membri dell’UE.Sebbene Belgrado abbia ufficiosamente accettato l’indipendenza del Kosovo, ufficialmente nessuno l’ha mai confermata. A fine giugno in Serbia si sono tenute le operazioni Attacco fulmineo a cui hanno partecipato oltre 15.000 soldati. Nello specifico, è stata coinvolta la seconda brigata delle truppe di terra che al momento è dispiegata proprio nella regione del conflitto.

современный советский Le conclusioni del progresso in Occidente sono quelle che la morte è meglio della vita 0

privietale e che guerra sia e che la Russia aiuti la Serbia!!!!! W L'EURASIA 0

