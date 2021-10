https://it.sputniknews.com/20211004/iniziato-pompaggio-di-gas-nel-primo-ramo-di-nord-stream-2-13170914.html

Iniziato pompaggio di gas nel primo ramo di Nord Stream 2

La società Nord Stream 2 AG ha iniziato a riempire di gas il primo ramo del nuovo gasdotto. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T19:24+0200

2021-10-04T19:24+0200

2021-10-04T19:27+0200

La società Nord Stream 2 AG ha iniziato a riempire di gas il primo ramo del gasdotto Nord Stream 2 per raggiungere la pressione richiesta, peculiare per ulteriori test, ha affermato l'operatore. La società ha completato i lavori di messa in servizio per monitorare l'integrità del gasdotto, inclusa un'ispezione utilizzando speciali dispositivi diagnostici. Inoltre gli specialisti hanno effettuato controlli visivi e strumentali esterni. Proseguono i lavori di messa in servizio del secondo ramo. In precedenza l'authority danese per l'energia aveva annunciato che una delle linee soddisfa tutte le specifiche ed è pronta per essere avviata.Che cos'è il Nord Stream 2Il progetto Nord Stream 2 prevede la costruzione di un doppio gasdotto offshore di 745 miglia, per fornire fino a oltre 500 milioni di metri cubi di gas all'anno dalla Russia direttamente alla Germania.Gli Stati Uniti, l'Ucraina e diversi stati dell'Europa orientale hanno invitato l'UE ad abbandonare il progetto, esprimendo preoccupazione per l'eccessiva dipendenza dell'Europa da Mosca.Washington si è opposta alla costruzione del gasdotto e ha sanzionato diverse entità legate al Nord Stream 2. La Russia, a sua volta, ha insistito sul fatto che Nord Stream 2 è un progetto interamente commerciale, esortando i critici a smettere di politicizzarlo.

