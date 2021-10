https://it.sputniknews.com/20211004/il-prezzo-del-carbone-in-europa-ha-battuto-un-record-ventennale--13167712.html

Il prezzo del carbone in Europa ha battuto un record ventennale

Il prezzo del carbone in Europa ha battuto un record ventennale

Il prezzo del carbone in Europa batte il record ventennale arrivando ad oltre 232 $ per tonnellata. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T17:13+0200

2021-10-04T17:13+0200

2021-10-04T17:13+0200

europa

gas

bollette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/501/44/5014473_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_f68c4feed8a111c01ca76483a17b159a.jpg

Il costo del carbone termico in Europa ha raggiunto 232,2 dollari per tonnellata la scorsa settimana, raggiungendo un nuovo record dopo 20 anni, riporta l'agenzia internazionale sui prezzi Argus.Come spiega l'agenzia, l'aumento dei prezzi ha subito un'impennata a fine settembre a causa del rapido aumento dei prezzi del gas naturale e della carenza di carbone nel mercato europeo. Anche la domanda continua a crescere, poiché la redditività della generazione a carbone nei paesi europei è molte volte superiore al reddito derivante dalla produzione di energia elettrica nelle centrali termoelettriche a gas. Allo stesso tempo, l'offerta di carbone nel mercato europeo rimane limitata, poiché i principali paesi fornitori di combustibili solidi della regione non hanno il tempo di aumentare le esportazioni di combustibili a un ritmo così elevato. Di conseguenza, le riserve di carbone nei porti dell'Europa nord-occidentale sono attualmente al livello più basso degli ultimi cinque anni per questo periodo dell'anno, superando appena i 4 milioni di tonnellate", afferma il rapporto.I consumatori in Europa sono costretti a competere per avere volumi senza limite di carbone con gli acquirenti in Asia, dove c'è inoltre una carenza di carbone, che contribuisce anche all'aumento dei prezzi. Ora il carbone importato è del 14% più costoso in Europa che in Asia, anche se fino alla fine di agosto era il contrario, aggiunge l'agenzia.

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, gas, bollette