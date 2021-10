Il mondo affronterà una crisi globale questo inverno

https://it.sputniknews.com/20211004/il-mondo-affrontera-una-crisi-globale-questo-inverno-13168860.html

Bloomberg: questo inverno il mondo dovrà affrontare una crisi globale a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. 04.10.2021, Sputnik Italia

L'aumento dei prezzi dell'energia e i problemi con l'approvvigionamento di molti beni minacciano il mondo intero con una grave crisi questo inverno, scrive il giornalista di Bloomberg Michael Winfrey.L'autore dell'articolo ha osservato che la pandemia di coronavirus è diventata una grande crisi per l'umanità. Ciò si traduce in problemi di approvvigionamento della maggior parte dei beni, dal grano ai chip per computer.Tuttavia, quest'anno, in alcuni Paesi sono emerse nuove ulteriori sfide. Ad esempio, in Gran Bretagna c'è una grave carenza di carburante e gli scaffali dei supermercati sono vuoti per la mancanza di autisti.Questo inverno le temperature nell'emisfero settentrionale interesseranno diversi mercati e se le previsioni più pessimistiche dei meteorologi si avvereranno, la mancanza di risorse energetiche porterà a una crisi su vasta scala, spiega la pubblicazione.In conclusione, Winfrey ha osservato che lo scorso inverno è stato molto difficile a causa della pandemia e ha avvisato di non aspettarsi un miglioramento della situazione quest'anno.

marco paradigma Certamente: in sinagoga hanno già deciso da tempo che ci sarà la crisi economica globale (inflazionista). E' chiaramente scritto nella fase 2.0 del Grande Reset. 4

VR80 Questi della Sinagoga sono veramente dei geni, riescono a gestire tutto e tutti! Sfido che sono il popolo eletto!! 3

