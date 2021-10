https://it.sputniknews.com/20211004/il-ceo-di-biontech-prevede-che-potrebbero-essere-necessarie-nel-2022-vaccini-di-nuova-formulazione-13158840.html

Il CEO di BioNTech prevede che potrebbero essere necessarie nel 2022 vaccini di nuova formulazione

Il CEO di BioNTech prevede che potrebbero essere necessarie nel 2022 vaccini di nuova formulazione

Un nuovo studio in attesa di valutazione inter pares ha scoperto che coloro a cui sono state somministrate le due dosi complete del vaccino Pfizer-BioNTech... 04.10.2021, Sputnik Italia

Uğur Şahin, co-fondatore e amministratore delegato di BioNTech, ha dichiarato al Financial Times in una recente intervista che, sebbene sia improbabile che le varianti COVID-19 presenti, quali il ceppo Delta altamente trasmissibile, pregiudichino le formule vaccinali originali, tale "lusso" potrebbe presto arrivare a una stretta.BioNTech, la società con sede in Germania che ha sviluppato un vaccino COVID-19 con la società farmaceutica statunitense Pfizer Inc., ha recentemente presentato dati alle autorità di regolamentazione statunitensi sull'uso del suo vaccino nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.Man mano che si apprende di più sulla migliore difesa contro i ceppi emergenti di COVID-19, la ricerca correlata sul vaccino Pfizer-BioNTech sembra dimostrare che i partecipanti hanno avuto una notevole diminuzione degli anticorpi nei primi mesi."Il nostro studio mostra che la vaccinazione con il vaccino Pfizer-BioNTech induce alti livelli di anticorpi neutralizzanti contro il ceppo vaccinale originale, ma questi livelli diminuiscono di quasi 10 volte in sette mesi" dopo la prima dose, sostengono i ricercatori Bali Pulendran della Stanford University e Mehul Suthar della Emory University a Reuters in una dichiarazione via e-mail.

