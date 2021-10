https://it.sputniknews.com/20211004/giappone-nuovo-premier-kishida-definisce-gli-usa-come-il-partner-principale-13170588.html

Giappone, nuovo premier Kishida definisce gli Usa come "il partner principale"

Giappone, nuovo premier Kishida definisce gli Usa come "il partner principale"

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha definito gli Stati Uniti il fondamento della politica estera del Paese. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T19:11+0200

2021-10-04T19:11+0200

2021-10-04T19:11+0200

usa

giappone

occidente

diplomazia internazionale

politica internazionale

geopolitica

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/440/75/4407565_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_cf25f8537e9e83e345554b8a656d1ff8.jpg

Il neo-premier giapponese Fumio Kishida ha affermato che le relazioni con gli Stati Uniti rimarranno alla base della politica estera del Paese. Lo ha sostenuto nella sua prima conferenza stampa in qualità di capo del governo giapponese. Oggi Fumio Kishida è diventato il centesimo primo ministro del Giappone. Dal 2012 al 2017 guidava il ministero degli Esteri: il suo incarico alla guida del dicastero diplomatico giapponese è stato il più lungo nella storia moderna del Paese asiatico.

clark cent

Testimonianza su come sono guarito dal virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

0