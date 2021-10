https://it.sputniknews.com/20211004/gallipoli-elettore-sopreso-in-procinto-di-fotografare-la-scheda-elettorale-13159204.html

Gallipoli: elettore sopreso in procinto di fotografare la scheda elettorale

Gallipoli: elettore sopreso in procinto di fotografare la scheda elettorale

È successo a Gallipoli: un uomo è stato beccato mentre stava immortalando la propria scheda elettorale. Immediatamente denunciato e trasportato in caserma.

In precedenza anche un'altra persona si era resa responsabile di un simile gesto, a Pezze di Greco: aveva fotografato e poi strappato la propria scheda elettorale.I sindaci della cittadina si scontrano sull'accaduto. Se per il sindaco uscente, Stefano Minerva, si tratterebbe di "un caso isolato", da cui "tutta la comunità deve prendere le distanze", per Flavio Fasano, candidato concorrente alla stessa carica, si tratta invece di un "comportamento sconcertante", conseguenza di un "ben organizzato controllo del voto", di cui "sarebbe bene conoscere la provenienza", secondo quanto riportato dai media.Il reo di tale comportamento è stato colto in fragrante tradito dallo scatto della foto, non aveva infatti silenziato lo smartphone.

