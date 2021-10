https://it.sputniknews.com/20211004/fumio-kishida-diventa-il-nuovo-primo-ministro-del-giappone-13158282.html

Fumio Kishida diventa il nuovo primo ministro del Giappone

Fumio Kishida diventa il nuovo primo ministro del Giappone

La scorsa settimana, il Partito Liberal Democratico (LDP) del Giappone ha scelto Kishida come nuovo leader. Ciò è avvenuto dopo che l'ex primo ministro... 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T07:58+0200

2021-10-04T07:58+0200

2021-10-04T07:58+0200

politica

giappone

premier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/440/75/4407565_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_cf25f8537e9e83e345554b8a656d1ff8.jpg

I legislatori giapponesi hanno votato il 4 ottobre per approvare l'ex ministro degli Esteri del Paese Fumio Kishida come nuovo primo ministro. Kishida dovrebbe ora annunciare un nuovo gabinetto dopo che il governo si è dimesso oggi.LDP ha scelto Fumio Kishida come nuovo leader la scorsa settimana. I media giapponesi in precedenza avevano suggerito che Toshimitsu Motegi sarebbe stato mantenuto come ministro degli Esteri nel nuovo governo, mentre Shunichi Suzuki sarebbe stato scelto come ministro delle Finanze e Hirokazu Matsuno come segretario capo di gabinetto.Secondo quanto riferito, Kishida prevede di sciogliere la Camera dei Rappresentanti il ​​14 ottobre. Secondo NHK (servizio pubblico radiotelevisivo giapponese, n.d.r.), le elezioni per la camera bassa del Giappone saranno convocate il 31 ottobre.Il principale rivale di Kishida nelle elezioni, Taro Kono, era stato precedentemente incaricato delle pubbliche relazioni del partito. Negli ultimi anni, Kono non ha ricoperto nessun incarico al di sotto del ministero. È stato a capo del ministero degli Esteri e del ministero della Difesa, poi ministro per la Riforma Amministrativa e responsabile delle vaccinazioni. I media giapponesi hanno già definito questo nomina una "retrocessione".A settembre, l'ex primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato la sua decisione di dimettersi a causa del crollo della popolarità per la sua gestione della risposta al coronavirus, inclusa la lenta implementazione dei vaccini. Quattro persone si sono allora candidate al suo posto: il ministro delle Vaccinazioni Taro Kono, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida, l'ex ministro degli Interni Sanae Takaichi e il segretario generale facente funzione dell'LDP, Seiko Noda.

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, giappone, premier