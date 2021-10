https://it.sputniknews.com/20211004/fiamme-partite-da-un-giaciglio-cosi-si-e-scatenato-il-rogo-del-ponte-di-ferro-a-roma-13170104.html

"Fiamme partite da un giaciglio". Così si è scatenato il rogo del Ponte di Ferro a Roma

"Fiamme partite da un giaciglio". Così si è scatenato il rogo del Ponte di Ferro a Roma

Secondo l'informativa delle forze dell'ordine a provocare il rogo del ponte dell'Industria sarebbe stato un fornelletto a gas presente in uno dei giacigli di fortuna allestiti sulle sponde del Tevere. La procura indaga per incendio colposo.

2021-10-04T18:22+0200

2021-10-04T18:22+0200

2021-10-04T18:22+0200

italia

roma

incendio

ponte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/13153968_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ad3420087397cd0446ad251c34753cb4.jpg

A scatenare l’incendio che ha devastato il ponte dell’Industria potrebbe essere stato un fornello da campo. Uno di quelli utilizzati dai tanti clochard che da anni stazionano nella zona, trovando rifugio in casupole e baracche costruite sulle sponde del Tevere. È questa la conclusione a cui è arrivato chi indaga sul rogo che alla vigilia del voto nella Capitale ha provocato il crollo parziale dell’opera costruita a metà dell’800 per collegare i quartieri Ostiense e Trastevere.L’incendio sarebbe divampato da un giaciglio. A confermarlo, secondo quanto si legge ancora sul Messaggero, ci sarebbero almeno due foto in possesso delle forze dell’ordine, in cui si vedrebbe il fornelletto posto all’interno di un rifugio di fortuna, dal quale sarebbero partite le fiamme che hanno provocato il crollo parziale della struttura.Ad alimentare il rogo hanno poi contribuito i cumuli di spazzatura che vengono sversati illegalmente sulle sponde del Tevere, sia dagli inquilini delle baraccopoli, sia da privati e imprese.Nei prossimi giorni verranno disposti dalla procura una serie di accertamenti tecnici, volti a stabilire con certezza le cause dell’incendio, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, e che ormai sembra essere collegato con certezza al degrado della zona. Secondo il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Francesco Notaro, sentito dal Corriere della Sera, nonostante lo “choc termico” subito, la struttura sarebbe recuperabile.Intanto, la chiusura del ponte rischia di provocare problemi di viabilità nel quadrante sud della Capitale, soprattutto nella zona compresa tra via Ostiense e viale Marconi.

https://it.sputniknews.com/20211003/roma-poderoso-incendio-al-ponte-dellindustria-esclusa-la-presenza-di-vittime---video-13149101.html

pipino ma quel cavolo di ponte era fatto di plastica....come fa a prendere fuoco un ponte....e poi ce se ne accorge adesso che c'e la spazzatura e gli accampamenti di fortuna...che schifo di paese....altro che paese industrializzato....questo e' un paese dementalizzato....in balia del caos e dell'insussistenza 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 1

marco paradigma Le risorse africane della Boldrini più gli zingari tanto cari agli ebrei sono un costo insostenibile per il nostro Paese. Dobbiamo buttare fuori tutti il prima possibile. 0

2

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, roma, incendio, ponte