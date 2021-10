https://it.sputniknews.com/20211004/elezioni-amministrative-oggi-si-vota-fino-alle-15-affluenza-alle-23-di-ieri-solo-al-4165-13159274.html

Elezioni amministrative: oggi si vota fino alle 15, affluenza alle 23 di ieri solo al 41,65%

Elezioni amministrative: oggi si vota fino alle 15, affluenza alle 23 di ieri solo al 41,65%

I seggi tornano aperti dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative che dovranno decidere il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, 2 seggi suppletivi... 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T08:27+0200

2021-10-04T08:27+0200

2021-10-04T08:27+0200

italia

elezioni amministrative

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/9553729_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0bb461a21258756f2e38dd959b7d8c56.jpg

Nell'ultima rilevazione del Viminale di ieri sera alle 23, l’affluenza appariva piuttosto bassa rispetto alle amministrative precedenti del 2016, con solo un 41,65% degli aventi diritto che aveva votato contro il 61,49% di allora. Va tuttavia osservato che in quella occasione il voto si svolse in un unico giorno mentre in questa si ha ancora tempo fino alle 15 di oggi per votare.Dopo l’accordo tra PD e M5S, la sfida è di fatto tornata tra due grandi schieramenti, pur se in alcuni casi, quali Roma e Torino, i due partiti non correranno uniti, e mentre a destra FI e Lega sostengono il governo con FdI al contrario fermamente all’opposizione.Le sfide più importanti sono quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, oltre che le Regionali in Calabria e i due seggi suppletivi di Siena, dove Enrico Letta si candida per ricoprire il posto lasciato vacante da Pier Carlo Padoan (PD), dimessosi il 4 novembre 2020 dopo essere entrato nel consiglio di amministrazione di UniCredit, e quello di Roma collegio Primavalle, dove bisognerà assegnare il seggio lasciato vacante da Emanuela Del Re (M5S), dimessasi il 4 giugno 2021 dopo essere stata nominata rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.Banco di prova della nuova coalizione al governo saranno probabilmente Rome e Torino, dove PD e M5S vanno separati e ci si aspetta sostegno reciproco agli eventuali ballottaggi del 17 e 18 ottobre. Il centrodestra si presenta unito ovunque, tranne Spoleto, nonostante le divergenze su sostegno al governo Draghi.

FRANCO Quasi il 42% ieri di votanti ? ha hhha hhha pensano di decidere? aha hhha ahha se votare servisse a qualche cosa non ce lo lascerebbero sicuramente fare .....andate andate a fargli l'applauso fenomeni! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, elezioni amministrative