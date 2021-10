https://it.sputniknews.com/20211004/covid-burioni-solo-1-morto-per-vaccino-a-mrna-13164764.html

Covid, Burioni: solo 1 morto per vaccino a mRna

Secondo il noto virologo, da sempre strenuo sostenitore della sicurezza dei vaccini anti-Covid e dell'importanza della campagna di vaccinazione, "è più... 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T14:05+0200

2021-10-04T14:05+0200

2021-10-04T14:06+0200

medicina

salute

vaccino

scienza e tech

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/10415107_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6ff9f2f80c46eff7a18e2692e221fb3a.jpg

Dopo una lunga assenza dalla tv, è tornato a parlare di Covid e vaccini il virologo Roberto Burioni, ospite della trasmissione "Che tempo che fa". Nel suo intervento ha ribadito ancora una volta la sicurezza dei vaccini contro il Covid-19, in particolare quelli a mRna, rilevando che su miliardi di dosi somministrati ci sarebbe stato un solo decesso in Nuova Zelanda.Riguardo alle preoccupazioni degli effetti nel lungo periodo dei vaccini sulla salute, dopo aver rilevato che "la certezza di una mancanza di un effetto negativo a lungo termine si ha solo a lungo termine", Burioni si è sentito di escludere rischi e pericoli, pur constatando che un vaccino, come un farmaco può avere effetti collaterali.Burioni ha poi parlato dei casi di miocardite post-vaccino, osservando che tutti si sono risolti con la completa guarigione in base ad uno studio americano.Sulla campagna di vaccinazione, il virologo ha sottolineato come l'Italia sia avanti rispetto a molti Paesi che tendono a criticarci, dal momento che "Germania, Francia, Inghilterra e Usa hanno tutte meno vaccinati di noi." Tuttavia "questa non è una partita di calcio che se vinci 1 a 0 possiamo fermarci. Più persone si vaccinano, meglio è”.Infine sulla pillola anti-Covid di Merck, che in base agli studi dell'azienda risulta efficace nel prevenire ospedalizzazioni e decessi, Burioni si è mostrato cauto e ottimista.In precedenza Roberto Burioni aveva affermato di ritenere inspiegabile la scelta di non vaccinarsi da parte di oltre 3 milioni di over 50 in Italia, sottolineando la sicurezza dei vaccini.

https://it.sputniknews.com/20211003/pillola-anti-covid-di-perri-cure-a-casa-con-i-nuovi-antivirali-nessun-effetto-collaterale-13152165.html

Bruno Cerrato Questa persona non nominabile è infetta di menzogne.. 3

msan.mr Che questo signore taccia. Non è più credibile oramai, qualunque cosa dica! 3

