Coronavirus trovati nei pipistrelli in Russia

L'esperta dell'Autorità Sanitaria Russa Anna Speranskaya ha affermato che coronavirus sono stati rilevati nei pipistrelli in Russia. 04.10.2021, Sputnik Italia

Gli scienziati hanno identificato i coronavirus nei pipistrelli in Russia, ma il SARS-CoV-2 non era tra questi, ha detto a Sputnik Anna Speranskaya, capo del gruppo di genomica e tecnologie post-genomiche presso l'Istituto centrale di ricerca di epidemiologia dell'Autorità Sanitaria Russa - Rospotrebnadzor (Servizio Federale di Supervisione per la Tutela dei Consumatori ed il Benessere Umano della Federazione Russa).In tutte le regioni in cui vi sono pipistrelli vi è presenza di coronavirus, ma finora in Russia sono stati poco studiati, ha affermato la Speranskaya. Secondo il rapporto finale dell'OMS sull'indagine sull'origine del coronavirus SARS-CoV, molto probabilmente è stato trasmesso all'uomo dai pipistrelli attraverso un altro animale: patogeni simili sono stati trovati nei pangolini, il che indica la trasmissione inter-specie. Tuttavia, il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto ulteriori indagini sulla versione della fuga di laboratorio, poiché gli esperti non hanno trovato la fonte del virus.

