Caro energia, Gentiloni: Commissione Europea pronta a intervenire

Paolo Gentiloni, ex premier e commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione von der Leyen, è intervenuto per commentare l'aumento dei prezzi delle materie prime all'inizio della stagione del riscaldamento, che rischia di mettere a dura prova le famiglie e le imprese, già pesantemente colpite dagli effetti della pandemia di Covid-19.Gentiloni ha poi notato il livello dell'inflazione, rivisto al rialzo al 3,4%.Il prezzo del gas nell'Unione Europea è ad un livello elevato e regolarmente segna nuovi record. Gli esperti hanno osservato che i prezzi dell'elettricità all'ingrosso nella Ue sono aumentati sullo sfondo di questo andamento dei prezzi del combustibile blu. È stato notato che oltre al prezzo del gas, il contributo all'aumento del costo dell'ingrosso dell'elettricità è anche frutto della crescita del costo delle emissioni di carbonio nel sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS) che agisce per la decarbonizzazione della regione. Questa situazione colpisce anche il costo dell'elettricità per i consumatori, tuttavia l'impatto risulta diverso in ogni singolo Paese membro della Ue.

