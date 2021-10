https://it.sputniknews.com/20211004/carburanti-in-aumento-metano-per-auto-con-punte-a-2-euro-al-kg-benzina-sopra-18-al-litro-13162348.html

Carburanti, in aumento: metano per auto con punte a 2 euro al kg, benzina sopra 1,8 al litro

Carburanti, in aumento: metano per auto con punte a 2 euro al kg, benzina sopra 1,8 al litro

Benzina e diesel salgono in maniera contenuta, mentre Gpl e metano evidenziano un aumento considerevole. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T12:04+0200

italia

economia

carburante

Per effetto dell’aumento dei prezzi di contratto per ottobre, nel caso del gas di petrolio liquefatto (Gpl), e per l’impennata delle quotazioni del gas, nel caso del metano, si sono registrati incrementi sostanziali di prezzo di questi carburanti.Secondo i dati di Quotidiano Energia, in alcuni impianti del centro-nord Italia il metano per auto avrebbe superato persino i 2 euro al kg.Nel dettaglio i prezzi medi nazionali aggiornati sono i seguenti:

italia, economia, carburante