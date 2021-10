https://it.sputniknews.com/20211004/bollettino-di-oggi-1612-contagi-37-morti-2446-guariti-13169752.html

Covid in Italia: sotto 2mila i nuovi contagi, in leggero aumento ricoveri e intensive

Covid in Italia: sotto 2mila i nuovi contagi, in leggero aumento ricoveri e intensive

85.190.263 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi; 42.744.889 persone (79,14% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione. 96.517 persone hanno fatto il richiamo. Con i 1.612 contagi odierni, 1.356 in meno rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.683.646.Nell'ultimo giorno a 2.446 persone, 270 in meno di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.460.482, pari a circa il 95,2% dei casi totali.I morti per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 37, 5 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute nel Paese 131.068 persone, circa il 2,8% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 92.096, in calo di 871 rispetto al giorno precedente. Su una popolazione di circa 60 milioni, in termini percentuali il numero delle persone col coronavirus in corpo è dello 0,1% circa. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 88.627, pari a circa il 96,2% del totale. I ricoverati con sintomi sono 3.032, 41 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 437, 6 in più di ieri a fronte di 22 nuovi ingressi.Solo in sette regioni il numero di nuovi casi è stato superiore a cento: in Emilia-Romagna con 244, nel Lazio con 240, in Sicilia con 183, nel Veneto con 181, in Campania con 163, in Toscana con 131 e in Lombardia con 106. La Valle d'Aosta è la regione migliore con un solo nuovo caso nell'ultimo giorno.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 122.214 tamponi con un tasso di positività dell'1,3%, in aumento di 3 punti percentuali rispetto a ieri.

