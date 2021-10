https://it.sputniknews.com/20211004/amministrative-roma-torino-e-trieste-al-ballottaggio-milano-bologna-e-napoli-al-centrosinistra-13171465.html

Amministrative: Roma, Torino e Trieste al ballottaggio, Milano, Bologna e Napoli al centrosinistra

In Calabria la regione resta al centrodestra, dove si è imposto il candidato Occhiuto, mentre alle suppletive di Siena vince il segretario del Pd Enrico Letta. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T21:11+0200

italia

elezioni amministrative

In una tornata elettorale in cui ha vinto l'astensionismo, in base ai dati ufficiali e alle proiezioni Roma, Torino e Trieste sono avviate al ballottaggio per l'elezione del sindaco.Nella Capitale, in base ai dati dello scrutinio disponibili al momento della stesura dell'articolo, il candidato di centrodestra Enrico Michetti conta sul 31,7% dei voti rispetto al 27,6% del rivale del centrosinistra Roberto Gualtieri. A Trieste il forzista Roberto Dipiazza al secondo turno partirà favorito grazie al 45,6% dei consensi, mentre il suo rivale Russo si è fermato al 33,4%. A Torino parte in vantaggio il centrosinistra con Stefano Lo Russo che ha il 42,3%, contro il 39,7% di Paolo Damilano.Negli altri capoluoghi il nome del sindaco non dovrà aspettare il ballottaggio: a Milano, Bologna e Napoli i candidati del centrosinistra hanno ampiamente superato il 50%. Il sindaco del capoluogo meneghino, Beppe Sala, fresco di rielezione, ha dichiarato: A Bologna il neo-sindaco Matteo Lepore ha ringraziato espressamente il M5S, che ha deciso di non presentare un proprio candidato, auspicando che il modello bolognese diventi la base per un'alleanza progressista nazionale. A Napoli il candidato vincente secondo le proiezioni, Gaetano Manfredi, ha detto che Napoli "ha voltato la pagina".Per le regionali in Calabria non c'è storia, con la netta vittoria del candidato di centrodestra Roberto Occhiuto, che in base alle proiezioni supera il 50%, "doppiando" Amalia Cecilia Bruni del centrosinistra con il 25,6%.Per le suppletive di Siena, si nota la vittoria del segretario del Pd Enrico Letta, che commentando il voto rileva come il governo Draghi ne esca rafforzato.Queste elezioni sono state caratterizzate da una bassa affluenza, con pressoché un elettore su due che ha disertato l'appuntamento elettorale. In base ai dati del Viminale alla chiusura dei seggi, per le elezioni comunali l'affluenza è stata pari al 54,64%.

marco paradigma Ha vinto chiaramente l'astensionismo, che come sostenevo si traduce in: no vax, no voto. Le vittorie del centro sinistra sono a livello compassionevole. Basta prendere Milano, dove il candidato giallo rosso Sala prende oltre il 50% dei voti, laddove hanno votato solo il 47% dei milanesi aventi diritto. Per me, quando si scende sotto il 50% dei votanti, la democrazia esprime solo se stessa e non la volontà popolare. 1

sukoj 200 si concorda con l'ottimo signor paradigma. astensionismo fortissimo contro un governo nazivaccinista feroce e manganellatore 0

italia

