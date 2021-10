https://it.sputniknews.com/20211004/allerta-meteo-in-liguria-forti-precipitazioni-nella-notte-picco-previsto-per-oggi-dopo-le-14-13162730.html

Allerta meteo in Liguria: forti precipitazioni nella notte. Picco previsto per oggi dopo le 14

Allerta meteo in Liguria: forti precipitazioni nella notte. Picco previsto per oggi dopo le 14

Ingenti precipitazioni questa notte nella zona di Cairo Montenotte (Savona). Toccata quota 52,4 millimetri di pioggia caduta in appena un'ora. Fenomeni... 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T13:51+0200

2021-10-04T13:51+0200

2021-10-04T13:51+0200

meteo

liguria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/9479637_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_337e39210eb5cf4efb0750dceea401cb.jpg

Situazione critica nella notte a Cairo Montenotte, dove i cittadini spaventati hanno visto cadere ben 52,4 millimetri in un'ora. Viene segnalato il crollo del ponte ai Tecci a Quiliano, dove la furia del fiume in piena ha portato via l'attraversamento. Chiuso il ponte di Valleggia. Monitorati i fiumi Trexenda e Quazzola, registrati numerosi allagamenti. In zona Santuario esondato anche il Letimbro. Una famiglia isolata ed altre in procinto di essere evacuate.A Pontinvrea esondato l'Erro. Situazione critica a Giusvalla, dove vengono segnalate numerose esondazioni. Nella mattinata, fino alle 10 e mezza, il maltempo si è spostato a Levante, secondo i dati dell'Arpal, con precipitazioni molto intense che hanno interessato soprattutto la zona centrale alle spalle tra Savona e Genova. Situazione AutostradaleSegnalati allagamenti dalla Polizia Stradale sulla A26 all'altezza di Masone-Ovada.Raccomandazioni agli automobilisti di prestare la massima attenzione.Sulla A6 Torino-Ceva la Autofiori segnala la chiusura del tratto tra Ceva ed il bivio A6/A10. Traffico fermo tra Altare e Savona in direzione Savona. Si sta lavorando per ripulire le carreggiate dai detriti portati a valle dai fiumi.Allerta meteo arancione in atto; prevista allerta rossa dopo le 14 per temporali diffusi e persistenti. Si segnala ancora nell'imperiese la chiusura del centro vaccinale anti Covid 19 di ASL1 del PalaBigauda. Scuole chiuse in quasi tutta la provincia di Genova e in gran parte del Savonese. Mareggiate di scirocco sul levante, massima attenzione in mare. Sotto stretta osservazione anche il Bisagno, a Genova. Comunicato del Presidente della Regione Toti, che invita i cittadini a evitare gli spostamenti non necessari.

1

liguria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteo, liguria