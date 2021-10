https://it.sputniknews.com/20211004/alitalia-al-via-la-gara-dappalto-per-lacquisto-del-brand-tricolore-13161232.html

Alitalia, al via la gara d'appalto per l'acquisto del brand tricolore

Alitalia, al via la gara d'appalto per l'acquisto del brand tricolore

Si parte da 290 milioni di euro per l'acquisto dell'iconico marchio della ex compagnia di bandiera. Lunedì alle 14 il termine per presentare le offerte economiche, ma c'è il rischio che la gara vada deserta.

2021-10-04T10:55+0200

2021-10-04T10:55+0200

2021-10-04T10:57+0200

economia

alitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/13136937_0:141:789:584_1920x0_80_0_0_8dc42a84fb6a3a6f7dc3ce65c5a0c66f.jpg

È possibile che vada deserta la prima gara d’appalto per la vendita dello storico marchio Alitalia. Si parte da 290 milioni di euro, esclusa l’Iva e altri oneri fiscali, per acquisire il logo tricolore che caratterizza da anni la coda dei velivoli della ormai ex compagnia di bandiera italiana. Una cifra a rialzo, a cui però è legato, spiega Il Sole 24 Ore, anche il pagamento della metà dello stipendio di settembre di migliaia di lavoratori dell’aerolinea commissariata, come avevano spiegato i vertici dell’azienda in una comunicazione inviata ai dipendenti alla fine del mese scorso.Per inoltrare le offerte c’è tempo fino al primo pomeriggio di lunedì. Ma Alfredo Altavilla, presidente di Ita, la compagnia che prenderà il posto della vecchia Alitalia, quella maggiormente interessata all’acquisizione del brand, già mette le mani avanti e, citato dall’Ansa, parla di “cifra irrealistica” e di “investimento antieconomico”. Si prevede, quindi, che, almeno in questa fase, non si farà avanti nessuno. Come si legge sul Sole 24 Ore, se così fosse, ci sarà una seconda gara con una base d’asta inferiore. Se anche in quel caso non ci fossero offerte il brand verrebbe ceduto “senza vincoli procedurali nei confronti dell’operatore economico” individuato dai commissari e sarà disponibile entro la fine del 2021.Domani la questione verrà discussa al ministero del Lavoro, in un incontro con i sindacati, dove all’ordine del giorno ci sarà la possibile estensione della cassa integrazione straordinaria fino al 2023, e anche per il 2024 e 2025, a seconda di come andranno avanti le assunzioni da parte di Ita. Del piano industriale della nuova compagnia aerea, si discuterà domani anche in Senato dove sul tema dovrebbe intervenire nel pomeriggio il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.La possibile partnership tra Delta e ItaSul fronte delle partnership, invece, le indiscrezioni che arrivano da Oltreoceano parlano di un possibile interesse da parte dell’americana Delta, per una eventuale alleanza con Ita in previsione di un ritorno del traffico aereo ai livelli pre-pandemia dalla primavera estate del 2022.Non si tratterà di un investimento da parte della compagnia statunitense, ha chiarito l’amministratore delegato Ed Bastian parlando, lo scorso tre ottobre, all’assemblea generale annuale della Iata a Boston, ma di una “conversazione” in corso per una partnership tra i due vettori.

https://it.sputniknews.com/20211001/alitalia-ita-verso-lestensione-della-cig-ai-lavoratori-sino-al-2023-13134072.html

carey walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto l'erboristeria e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia, alitalia