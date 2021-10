https://it.sputniknews.com/20211004/a-new-york-vandalizzata-per-la-seconda-volta-la-statua-di-george-floyd---foto-13167618.html

A New York vandalizzata per la seconda volta la statua di George Floyd - Foto

A New York vandalizzata per la seconda volta la statua di George Floyd - Foto

Il busto è stato deturpato per la prima volta solo cinque giorni dopo essere stato esposto a Brooklyn lo scorso giugno. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T17:50+0200

2021-10-04T17:50+0200

2021-10-04T17:50+0200

new york

usa

vandalismo

la morte di george floyd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167855_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_eef5480e11edc2d7c41bd9dbcf285a15.jpg

La statua di George Floyd a Union Square è stata vandalizzata sabato, segnala NBC New York con riferimento alle autorità. Secondo la polizia, un video di sicurezza dal sito mostra un uomo che lancia vernice blu sulla scultura alle 22 di sera dell'orario locale che poi fugge. È in corso un'indagine e nessun sospetto è stato arrestato per l'imbrattamento, ha detto la polizia.La scultura è stata messa nel parco giovedì, come parte di una composizione d'arte, insieme a statue del defunto membro del Congresso John Lewis e di Breonna Taylor, uccisa a colpi di arma da fuoco da parte della polizia del Kentucky l'anno scorso.L'afroamericano George Floyd morì nel maggio 2020 a seguito di un arresto violento. L'agente di polizia Derek Chauvin, che ha cercato di arrestare Floyd, si era inginocchiato sul collo per più di nove minuti, nonostante Floyd si lamentava di non poter respirare, dopodiché ha perso conoscenza. Il fatto è stato ripreso in video ed è diventato virale sul web, scatenando un'ondata di manifestazioni contro la brutalità della polizia. Alcune delle proteste si sono rapidamente trasformate in rivolte con atti di vandalismo. Nel giugno del 2021 Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per la morte di Floyd.

marco paradigma E' vergognoso che si faccia una statua a un delinquente come Floyd. E' come se da noi la facessero a un cucchi. Un delinquente rimane un delinquente per tutta la vita. Per questo esistono le reincarnazioni. 4

gian ni un teppista come le sardine 4

3

new york

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

new york, usa, vandalismo, la morte di george floyd