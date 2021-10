A Cerignola l'appello di candidato consigliere ai mafiosi: fate vostro mestiere, noi facciamo nostro

https://it.sputniknews.com/20211004/a-cerignola-fa-discutere-lappello-elettorale-di-un-candidato-consigliere-ai-mafiosi-13165327.html

A Cerignola, comune del foggiano sciolto per mafia, il candidato consigliere comunale Michele Romano in una lista che sostiene l'aspirante sindaco di centrosinistra Francesco Bonito, ha pubblicato un appello elettorale su Facebook, poi rimosso, alquanto insolito, in cui si rivolgeva ai malavitosi "con affetto e riconoscenza". “Cari mafiosi, ladri, criminali, estorsori, voi continuate a fare liberamente il vostro mestiere. Noi politici facciamo il nostro. Da pari a pari. Con affetto e riconoscenza”, ha affermato il candidato consigliere, con parole che ricordano quelle di Cetto La Qualunque, il personaggio interpretato dal comico Antonio Albanese. Il video ha scatenato polemiche, con lo stesso Romano che lo ha poi rimosso dalla propria pagina Facebook. Tuttavia il video è riuscito a girare nella rete grazie al coordinatore regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis. La vicenda è ancor più inquietante dal momento che il precedente consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose e l'ex sindaco di centrodestra Franco Metta era stato inserito nella lista dei nove candidati impresentabili redatta dalla commissione parlamentare antimafia.

