https://it.sputniknews.com/20211003/usa-coppia-di-visitatori-trova-per-caso-un-diamante-da-4-carati-nel-parco-nazionale-dellarkansas-13153179.html

USA, coppia di visitatori trova per caso un diamante da 4 carati nel Parco nazionale dell'Arkansas

USA, coppia di visitatori trova per caso un diamante da 4 carati nel Parco nazionale dell'Arkansas

Il Parco dell'Arkansas è famoso per i frequenti ritrovamenti di diamanti. 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T15:20+0200

2021-10-03T15:20+0200

2021-10-03T15:20+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/815/15/8151537_0:396:2235:1653_1920x0_80_0_0_a11356b8ee84be1ae85eedbd8788d188.jpg

Noreen Wredberg e suo marito, Michael, hanno ottenuto più di quanto si aspettassero durante la visita al Crater of Diamonds State Park lo scorso 23 settembre.Durante il loro viaggio nel parco della contea di Pike, in Arkansas, Wredberg si è imbattuta in quella che all'inizio presumeva fosse una pietra normale e senza valore.Tuttavia, un'analisi più attenta da parte del sovrintendente del parco Caleb Howell ha rivelato che la roccia in questione era in realtà un diamante giallo del peso di 4,38 carati.La politica del parco consente agli utenti di conservare ciò che trovano durante la visita al sito, che registra tali scoperte dal 1906.Il ritrovamento di Wredberg è il diamante più grande registrato quest'anno e il più grande diamante trovato da quando un altro residente dell'Arkansas, Kevin Kinard, aveva scoperto un diamante da 9,07 carati nel settembre 2020.Nel sito sono stati ritrovati un totale di 75.000 diamanti. Secondo il sito web dello stato dell'Arkansas, almeno 33.000 di quei diamanti sono stati scoperti dai visitatori.

carey walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo