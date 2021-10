https://it.sputniknews.com/20211003/siria-al-nusra-starebbe-preparando-attacchi-chimici-ricevuti-due-carichi-di-razzi-al-gas-tossico-13149429.html

Siria, al-Nusra starebbe preparando attacchi chimici: ricevuti due carichi di razzi al gas tossico

Siria, al-Nusra starebbe preparando attacchi chimici: ricevuti due carichi di razzi al gas tossico

I razzi sarebbero stati trasportati all'interno di due ambulanze. 03.10.2021, Sputnik Italia

Il gruppo terroristico Jabhat al-Nusra*, avrebbe ricevuto ieri due carichi di razzi al gas tossico nelle province siriane di Idlib e Hama.Lo riferisce l'agenzia di stampa statale SANA, citando fonti delle autorità locali di Idlib.Stando a quanto riportato, il gruppo terroristico avrebbe trasportato nelle zone in questione delle testate caricate al cloro e al gas sarin. Alle operazioni avrebbero preso parte anche foreign fighters francesi e belgi e un marocchino.In totale sono otto i razzi trasportati all'interno di due autoambulanze e consegnati nella pianura di Al-Ghab ad Hama e nella campagna meridionale di Idlib.La guerra in Siria è in corso dal 2011, con le forze fedeli del presidente siriano Bashar Assad che combattono vari gruppi di insorti.Tra questi, uno dei maggiori è costituito dai guerriglieri del gruppo terroristico di Jabhat al-Nusra.*Jabhat al-Nusra (noto anche come Fronte al-Nusra, Jabhat Fatah al-Sham o al-Qaeda di Siria) è un gruppo terroristico bandito in Russia e in molti altri stati.

