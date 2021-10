https://it.sputniknews.com/20211003/sguazzare-nelloro-degli-armamenti-13146835.html

Sguazzare nell'oro degli armamenti

Le notizie che gli USA hanno lasciato in Afghanistan armamenti e armi dal valore di 85 miliardi di dollari "fanno paura", ha dichiarato il capo del servizio... 03.10.2021, Sputnik Italia

afghanistan

vignette

talebani

vignetta

Shugaev fa notare che gli americani, lasciando il paese, hanno armato il nuovo regime afghano "fino ai denti" e "Dio solo sa come andrà a finire". Shugaev ha raccontato che, nel 2011, l'ente per le esportazioni di carattere bellico della Russia aveva sottoscritto un contratto "per la fornitura di 63 elicotteri da combattimento e trasporto Mi-17B-5" e che "i titolari del contratto erano gli americani, e non gli afghani". Si ricorda che gli USA hanno ritirato le proprie truppe dall'Afghanistan, lasciando nel paese un'enorme quantità di armi e armamenti. Il presidente del Kazakistan, Qasym-Jomart Toqaev, ha affermato che, in seguito al ritiro americano, nel paese sono rimasti armamenti per un valore complessivo di 85 miliardi di dollari.

afghanistan

afghanistan, vignette, talebani, vignetta