https://it.sputniknews.com/20211003/san-marino-ha-il-presidente-piu-giovane-del-mondo-il-26enne-giacomo-simoncini-13151983.html

San Marino ha il presidente più giovane del mondo, il 26enne Giacomo Simoncini

San Marino ha il presidente più giovane del mondo, il 26enne Giacomo Simoncini

Come vuole l’ordinamento del Titano, resterà in carica per sei mesi. Il neo Capitano reggente condividerà la carica con Francesco Mussoni. 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T17:45+0200

2021-10-03T17:45+0200

2021-10-03T17:45+0200

san marino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/10398667_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_85835c01a657522512866d41c8828043.jpg

Dall’1 ottobre 2021 fino all’1 aprile 2022, San Marino potrà vantare il capo di Stato più giovane del mondo.Una carica, dalle funzioni quasi completamente simboliche, che condividerà con Francesco Mussoni, 50 anni, co-presidente della Repubblica sammarinese per i prossimi sei mesi. Mussoni è già alla seconda esperienza.Chi è il presidente più giovane al mondoSimoncini, che compirà 27 anni a novembre, si è da poco laureato in farmacia. Tra i suoi hobby c’è il calcio a cinque, è team manager della nazionale di San Marino.È stato eletto nel 2019 al Consiglio grande e generale, il Parlamento del Titano, nella lista di centrosinistra “Noi per la Repubblica”.E da questa carica è stato proposto come Capitano reggente per il semestre, ruolo che ha assunto dopo i tre classici squilli di tromba l’1 ottobre, con l’annuncio del segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, dal balcone centrale del Palazzo Pubblico.L’ordinamento del TitanoSan Marino è una repubblica parlamentare, ma non ha una vera e propria Costituzione scritta e il suo ordinamento fa riferimento alle "Antiche Consuetudini" e agli Statuti della Repubblica.Inoltre, vige la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, che funge da legge fondamentale dello Stato dal 1974.In base a queste norme, il Congresso di Stato, che è l’organo esecutivo, riceve la fiducia dal Consiglio grande e generale, il Parlamento.

carey walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 1

1

san marino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

san marino