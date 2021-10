https://it.sputniknews.com/20211003/roma-polizia-e-carabinieri-interrompono-rave-party-con-centinaia-di-giovani-13152766.html

Roma, Polizia e Carabinieri interrompono rave party con centinaia di giovani

Roma, Polizia e Carabinieri interrompono rave party con centinaia di giovani

In corso le identificazioni dei partecipanti al rave abusivo. 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T12:39+0200

2021-10-03T12:39+0200

2021-10-03T12:39+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

La Polizia di Stato e i militari dell'Arma dei carabinieri sono intervenuti in forze nella zona sud di Roma, in un'area verde all'esterno del Grande raccordo anulare all'altezza di Spinaceto.Nell'area si stava svolgendo un rave party autorizzato con centinaia di giovani, che nel corso dell'evento non avevano ovviamente rispettato le normative Covid.Sul posto presenti anche gli agenti della Digos, che stanno collaborando con i colleghi della Polizia e dei Carabinieri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia