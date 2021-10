Renzi: "Con me la sinistra al 40,8%, poi è tornata 'la ditta' ad avvelenare i pozzi"

https://it.sputniknews.com/20211003/renzi-con-me-la-sinistra-al-408-poi-e-tornata-la-ditta-ad-avvelenare-i-pozzi-13153019.html

Matteo Renzi non perde occasione per illustrare la propria visione di sinistra e mettere in guardia sull'alleanza con il MoVimento 5 Stelle. Discutendo con il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, ieri sera a Ferrara, ricorda come la sua "sinistra allargata" abbia raggiunto risultati storici. Nella sua riflessione l'ex leader del PD, fuoriuscito dal partito con l'insediamento del governo giallo-rosso, pone alcuni interrogativi su cosa deve essere un moderno partito di sinistra."Oggi che cosa è la sinistra? Sono i 5s contro gli aeroporti e le infrastrutture? La sinistra è essere per la decrescita felice ? Essere per lo Zan senza volerlo approvare? Siamo noi ad aver portato a casa la legge sulle unioni civili mentre la sinistra magnificava i dico e i pacs", ricorda. "Il Pd dovrebbe sapere - prosegue ancora - che li abbiamo salvati dall’abbraccio mortale coi 5s. Grazie al nostro lavoro il Pd può giocarsi le sue carte senza subire più l’incantesimo di Conte. Lo spazio politico in mezzo ai due populismi sarà quello che avrà il compito di preservare il Paese dai sovranisti nel 2023. Avendo chiaro che un leader non è quello che ti da sempre ragione perché non è un follower, è uno che indica una strada", conclude.

Irina Derefko Questo demente. dice e pensa di essere di sinistra? Piccola lezione: se vuole capire cos'è la sinistra, ammesso che che riesca, gli consiglio di leggere qualcosa di Fidel Castro Ruiz, o Enesto Guevara De La Serna Lynch. Probabilmente gli verranno le bolle ma almeno non romperà più i coglioni con, io sono di sinistra. Da dove cazzo è scappato fuori..... 0

