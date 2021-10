https://it.sputniknews.com/20211003/puigdemont-torna-in-sardegna-domani-ludienza-sullestradizione-chiesta-dalla-spagna-13151428.html

Puigdemont torna in Sardegna: domani l’udienza sull’estradizione chiesta dalla Spagna

Puigdemont torna in Sardegna: domani l'udienza sull'estradizione chiesta dalla Spagna

Il legale dell’ex presidente della Catalogna è convinto che il suo assistito resterà libero e potrà tornare a Bruxelles per il suo incarico da... 03.10.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, è tornato in Sardegna dopo i rocamboleschi avvenimenti di 10 giorni fa, per presenziare all'udienza fissata per domani davanti alla Corte d'appello di Sassari, che dovrà decidere sulla sua estradizione, sollecitata dall'autorità giudiziaria spagnola.Oggi è tornato ad Alghero poco prima delle 9 con un volo proveniente dal Belgio.L’avvocato è convinto che resterà in libertàPuigdemont è stato accolto al suo arrivo dal legale Gonzalo Boye, che lo assiste insieme al collega sassarese Agostinangelo Marras.L’ex presidente della Catalogna non ha rilasciato dichiarazioni ma ha ricambiato i saluti dei presenti all’aeroporto.Secondo Marras Puigdemont potrà "tornare a Bruxelles" dove esercita la carica di europarlamentare, nonostante sia ricercato dalla giustizia spagnola.“La mia lotta contro Madrid prosegue”Puigdemont ha rilasciato un’intervista a La Stampa venerdì in cui ha dichiarato che sarà a Sassari per mandare un messaggio: “Sono a disposizione della giustizia come ho già dimostrato in Belgio e Germania”.E ha annunciato che continuerà la sua lotta contro Madrid.In alcuni tweet in italiano ieri ha ribadito il concetto: "La lotta del popolo catalano per la propria autodeterminazione dalla Spagna è anche una lotta contro il franchismo".Il leader indipendentista, che ha parlato di “persecuzione politica” ha aggiunto che nell’udienza di domani "il partito franchista Vox ha annunciato un intervento contro di me per difendere la mia estradizione in Spagna".

