Pillola anti-Covid, Di Perri: "Cure a casa con i nuovi antivirali. Nessun effetto collaterale"

Pillola anti-Covid, Di Perri: "Cure a casa con i nuovi antivirali. Nessun effetto collaterale"

L'antivirale "molnupiravir" ha mostrato un'efficacia del 50% negli studi di fase tre, secondo i dati della interim analysis. La pillola può essere assunta in... 03.10.2021

L'antivirale molnupiravir ha mostrato un'efficacia del 50% nei risultati ad interim degli studi di fase tre. Il professor Giovanni Di Perri, infettivologo all'Amedeo di Savoia e consulente nella sperimentazione della pillola anti-Covid, ha commentato in un'intervista a Repubblica i dati pubblicati dall'azienda produttrice, la Merck & Co (Msd).La pillola anti-Covid, infatti, può essere assunta a casa nei primi 7 giorni di infezione per bloccare la replicazione del virus. Quando assumere la pillola anti-Covid"Il Covid nei primi 6-7 giorni è una malattia virale. È in questa fase che il virus si moltiplica nell’organismo. Poi diventa qualcosa di diverso: una malattia infiammatoria, quando si presentano i sintomi gravi", spiega Di Perri sottolineando che in questa fase successiva l'utilizzo di un antivirale può rivelarsi inutile. Altri antivirali, come il Remdesivir, si assumono per endovena e, così come gli anticorpi monoclonali. Se i dati della sperimentazione clinica saranno confermati, il molnupiravir sarà il primo farmaco antivirale da assumere a casa, una vera e propria rivoluzione che consentirà di alleggerire la pressione sugli ospedali. Efficacia e sicurezza del farmacoMsd chiederà l'autorizzazione all'uso per emergenza alla Fda, l'ente regolatorio statunitense, sulla base dei dati degli studi di fase tre che mostrano un'efficacia al 50%. Solo il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir sono stati ospedalizzati o sono deceduti entro il 29esimo giorno, a fronte di un 14,1% per i pazienti trattati con placebo.Di Perri assicura che nel corso degli studi non sono emersi gravi effetti collaterali. Per sintetizzare in modo semplice un farmaco dal nome complicato, il molnupiravir è "l’intelligenza umana che ci mette una pezza".

