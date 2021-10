Paura a Milano, ultraleggero si schianta contro una palazzina e prende fuoco - Video

https://it.sputniknews.com/20211003/paura-a-milano-ultraleggero-si-schianta-contro-una-palazzina-13154020.html

Paura a Milano dove un ultraleggero si è schiantato contro una palazzina in zona San Donato

Dopo lo schianto dell'ultraleggero, che è caduto accanto alla metropolitana, si è sviluppato un incendio.Nello schianto hanno perso la vita le otto persone che erano a bordo del velivolo, diretto ad Olbia: il pilota, il copilota, cinque adulti e un bambino.Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, che è avvenuto intorno alle ore 13.00. Come è possibile osservare dai vari video pubblicati sui social network, la coltre di fumo scaturita dalla collisione del velivolo e dall'incendio è visibile a chilometri di distanza.Sul posto sono stati immediatamente inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di diversi mezzi.Tra via Marignano e via Ottobre 2001 si sono contate quattro ambulanze, un'auto medica e un elicottero.Sono intervenuti poi anche gli agenti della polizia di Milano, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Irina Derefko Danni di questa portata, da un'ultraleggero? 0

