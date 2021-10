https://it.sputniknews.com/20211003/parigi-roubaix-vince-colbrelli-successo-italiano-dopo-22-anni-13156471.html

Parigi-Roubaix, vince Colbrelli: successo italiano dopo 22 anni

Parigi-Roubaix, vince Colbrelli: successo italiano dopo 22 anni

Sonny Colbrelli ciclista italiano ha vinto la Parigi Roubaix 2021

Nell'arrivo in volata al velodromo di Roubaix Colbrelli ha battuto allo sprint il belga Gianni Veermersch e l'olandese Mathieu van der Poel.Quarto un altro italiano, Gianni Moscon, a lungo in testa e ripreso dagli inseguitori dopo una caduta a 20 km dall'arrivo.Per Sonny Colbrelli si tratta di un nuovo successo nella stagione in corso, che lo ha visto già vincitore nel campionato italiano e nel campionato europeo.

2021

Notiziario

