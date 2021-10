https://it.sputniknews.com/20211003/pacifico-inquieto-parla-lavrov-aukus-e-quad-segno-che-gli-equilibri-mondiali-si-spostano-13146675.html

Secondo Lavrov, il mondo attraversa un periodo di profonda trasformazione e si sta progressivamente allontanando dal modello occidentalocentrico. 03.10.2021, Sputnik Italia

La creazione della partnership AUKUS e del dialogo quadripartito sulla sicurezza QUAD con la partecipazione dei paesi occidentali è in linea con l'erosione dei formati universali della regione Asia-Pacifico, esistenti sotto l'egida dell'ASEAN.Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante un discorso al Consiglio per la politica estera e di difesa.Secondo il capo della diplomazia russa, l'Occidente propone più formati per sviluppare la sua idea di ordine mondiale:Secondo l'alto diplomatico, in precedenza tutti "erano aseanocentrici, ma si basavano sul principio del consenso" e del coinvolgimento di tutte le parti in causa "in condizioni di uguaglianza e considerazione reciproca degli interessi" di tutti i paesi chiave della regione "senza eccezioni".In questa fase, ha proseguito Lavrov, si assiste invece ad una transizione verso un multipolarismo globale che va avanti da molti anni:Il ministro degli Esteri russo ha infine sottolineato che la vita internazionale sta diventando più inclusiva, e che non è più possibile risolvere le problematiche alla vecchia maniera, bensì è necessario un equilibrio di interessi.L'AUKUS e il QuadAlla metà di settembre, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato una partnership per la difesa, denominata AUKUS, che consente all'Australia di acquisire sottomarini a propulsione nucleare dai due partner.Dopo la firma dell'accordo, diversi Paesi, tra cui Russia e Cina, hanno espresso le loro preoccupazioni sulla partnership e hanno chiesto il rispetto del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.Il gruppo Quad è composto da Australia, India, Giappone e Stati Uniti. Pechino ha descritto il "Quad" come una "Nato asiatica". Sia AUKUS che Quad si occupano di sostenere una regione indo-pacifica "libera" e "aperta", viste le preoccupazioni espresse dagli alleati occidentali, guidati dagli Stati Uniti, e da paesi come l'India, riguardanti l'ascesa della Cina nella regione.

