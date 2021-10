https://it.sputniknews.com/20211003/nucleare-iraniano-teheran-chiede-agli-usa-lo-scongelamento-di--10-miliardi-13149753.html

Nucleare iraniano, Teheran chiede agli USA lo scongelamento di $ 10 miliardi

In precedenza il Dipartimento di Stato aveva fatto sapere a Teheran che il tempo per rinnovare l'accordo sul nucleare sta per scadere. 03.10.2021, Sputnik Italia

mondo

Nelle scorse ore il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha rivelato che i funzionari e gli intermediari statunitensi che cercano di riaprire i colloqui sul nucleare con l'Iran dovrebbero presentarsi al tavolo delle trattative con un'offerta sostanziale che dimostri le intenzioni di Washington e il rinnovato impegno per trovare un'intesa.In particolare, il capo della diplomazia di Teheran ha precisato che Washington, come segno di riavvicinamento, dovrebbe scongelare almeno $ 10 miliardi dei fondi iraniani congelati a causa delle sanzioni economiche Amirabdollahian ha quindi riferito che "presto" tornerà a Vienna per nuovi colloqui ma che, tuttavia, non è stata ancora determinata alcuna data o tempistica precise.Per quanto riguarda Washington, un alto funzionario del Dipartimento di Stato ha sottolineato il mese scorso che il tempo per rinnovare il JCPOA sta per scadere.Accordo sul nucleare iraniano del 2015 (JCPOA)Il JCPOA è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'Iran avrebbe dovuto ridimensionare il suo programma nucleare e ridurre drasticamente le proprie riserve di uranio in cambio dell’annullamento delle sanzioni.Tuttavia, nel 2018 il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale dall'accordo, avviando la strategia di nuove, rigide, sanzioni nei confronti dell’Iran. In seguito l'Iran ha iniziato a sospendere i suoi obblighi fissati nel documento.

2021

