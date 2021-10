https://it.sputniknews.com/20211003/morti-sul-lavoro-la-pandemia-di-cui-nessuno-parla-13150909.html

Morti sul lavoro, la “pandemia” di cui nessuno parla

Una strage senza fine. Stando ai dati Inail le morti registrate sui posti di lavoro dall’inizio dell’anno sono 772. I sindacati chiedono al governo misure... 03.10.2021, Sputnik Italia

Una “pandemia” di cui non si parla mai e che è stata relegata nell’ombra a causa del Covid: le morti bianche. Praticamente ogni giorno vengono registrate delle morti sui posti di lavoro, ma sono notizie che non hanno occupato le prime pagine come i bollettini sull’emergenza Covid.Il premier Draghi ha recentemente incontrato i sindacati per discutere il problema della sicurezza sul lavoro. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.-Pierpaolo Bombardieri, qual è stato il risultato principale del vostro recente incontro con il governo?-Siamo riusciti ad ottenere tre punti importanti:Inoltre vi è un piano di formazione straordinaria per la prevenzione sugli incidenti sul lavoro.-Si passerà ai fatti? Lei è fiducioso?-Ogni giorno praticamente si registrano delle morti a lavoro. Se ne parla poco però di questa “pandemia”, non pensa?-Esattamente. Come UIL all’inizio dell’anno abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione “Zero morti sul lavoro” che ha raccolto l’adesione di tanti personaggi pubblici: attori, atleti, giocatori di calcio che hanno sostenuto la nostra campagna sui morti sul lavoro. Siamo convinti che se ne parli troppo poco. Dovremmo costruire una coscienza sociale che si occupi di legalità sul lavoro. Stiamo cercando di ottenere questo con una serie di iniziative da inizio anno.-Dal 15 ottobre il green pass verrà introdotto in tutti i posti di lavoro. Secondo voi chi dovrebbe sostenere il costo dei tamponi?Nel corso della pandemia il governo ha dato la possibilità alle aziende di scaricare i costi sostenuti per gli interventi sulla sicurezza. Pensiamo possa essere lo strumento con il quale proseguire.-Chi non avrà il green pass verrà licenziato?-No, assolutamente no. Abbiamo ottenuto che secondo il decreto fosse vietato licenziare chi non è in possesso del green pass. In quel caso il lavoratore viene sospeso e viene reintegrato dal primo gennaio, perché il green pass è obbligatorio fino alla fine dell’anno. Le aziende, grazie alle nostre richieste, non possono licenziare.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

