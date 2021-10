https://it.sputniknews.com/20211003/monte-bianco-salvi-i-tre-alpinisti-bloccati-a-4700-metri-13151319.html

Monte Bianco: salvi i tre alpinisti bloccati a 4.700 metri

I tre alpinisti hanno raggiunto il bivacco di Vallot alle 4 del mattino. Erano rimasti bloccati sabato sulla via dell'Innominata e uno di loro era in... 03.10.2021, Sputnik Italia

Sono finalmente in salvo i tre alpinisti che sabato sera erano rimasti bloccati a quota, sulla via dell'Innominata, sul versante italiano del Monte Bianco. Alle 4 di domenica mattina hanno raggiunto il bivacco di Vallot seguendo le indicazioni del Soccorso Alpino. I tre, tutti di nazionalità finlandese, non erano più riusciti a muoversi quando, nei pressi della vetta del Monte Bianco, sono stati sorpresi dal maltempo e dall'oscurità. Uno di loro era entrato in ipotermia. Raggiunto il rifugio i tre alpinisti hanno potuto riposarsi per attendere le operazioni di recupero, che non si erano potute avviare sabato sera perché le condizioni del terreno non permettevano l'invio di squadre di soccorso. E' stato dunque allertato il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix, per richiedere l’intervento di un loro elicottero abilitato al volo notturno, ma la missione non è possibile a causa delle condizioni metereologiche sul versante francese.n mattinata il Soccorso Alpino Valdostano (Sav) deciderà, in base alle loro condizioni fisiche e al meteo, se procedere al recupero in elicottero.

