Milano: centinaia di partecipanti al Youth4Climate marciano per la città - Video

Milano: centinaia di partecipanti al Youth4Climate marciano per la città - Video

Sabato a Milano si sono radunati alcune centinaia di attivisti per il clima, partecipanti al Youth4Climate, che hanno marciato per la città nell'ambito della... 03.10.2021, Sputnik Italia

Il forum giovanile intitolato Youth4Climate ha unito 400 attivisti per il clima under 30 provenienti da 180 paesi che si sono incontrati per un’assemblea di tre giorni nella capitale finanziaria italiana. In un videomessaggio di mercoledì, Papa Francesco ha ringraziato i giovani attivisti per il clima per il loro impegno e ha elogiato la loro visione in questo periodo di storico cambiamento. I partecipanti al forum di Milano hanno chiesto più responsabilità e più ruoli ufficiali per i giovani.

