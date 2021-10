https://it.sputniknews.com/20211003/migranti-sbarchi-senza-sosta-a-lampedusa-lira-di-salvini-cui-prodest-13153544.html

Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa. L'ira di Salvini: "Cui prodest?"

Raffica di sbarchi a Lampedusa, oltre 450 migranti sono giunti tra con 16 barche tra sabato notte e domenica mattina. Hotspot nuovamente al collasso. Salvini... 03.10.2021, Sputnik Italia

Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre. Sono circa 450 i migranti giunti sulle coste dell'isola a bordo di 16 carrette del mare che si sono avvicendate nelle ultime ore. Il sedicesimo barchino è stato intercettato e soccorso dalla motovedetta V7007 della Guardia di Finanza. I dieci tunisini a bordo, dieci tunisini sono sbarcati verso le dodici al Favarolo. Sbarchi senza sosta in mattinataParticolarmente difficile è stato il soccorso del quindicesimo barchino, uno scafo lungo 4 metri intercettato al largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza. Durante le operazioni di trasbordo un uomo e una donna sono caduti in mare e subito ripescati. Nel gruppo, partito da Monastir in Tunisia, erano presenti anche 2 donne e 4 minori non accompagnati.Altri 15 tunisini, fra cui una donna e 4 minori, sono stati bloccati dai finanzieri a molo Madonnina. Un altra barca con 82 persone da Bangladesh, Sudan ed Egitto è sbarcata in tarda mattinata al Molo Favarolo. Era salpata due giorni fa da Zuwaea in Libia ed è stata soccorsa e rintracciata dalla motovedetta Cp 319 della Guardia costiera. Alle prime luci dell'alba erano 264 migranti approdati a Lampedusa nella notte a bordo di un totale di nove barchini. Tra i naufraghi c'è anche un bambino di quattro mesi.Tutti i migranti sono stati condotti al centro di Contrada Imbriacola che adesso ha circa 800 ospiti su una capienza fino a 200 persone. La reazione di SalviniLa nuova ondata di sbarchi che nelle ultime ore ha riempito nuovamente l'hotspot di Lampedusa, ha mandato su tutte le furie il leader della Lega Matteo Salvini che, in un messaggio affidato a Twitter, ricorda di aver chiesto svariate un tavolo sulla questione, sia al premier Draghi che al ministro Lamorgese. "Ho chiesto da mesi incontro con Draghi e Lamorgese per bloccare di esseri umani e sbarchi e salvare vite. Ma dopo 50.000 arrivi clandestini e dopo la condanna del sindaco buonista Lucano, che secondo il Tribunale rubava sfruttando gli immigrati, tutto tace. Cui prodest?", ha twittato Salvini.Unhcr: almeno due naufragiL'Unhcr ha reso noto che almeno due migranti sono morti e 40 risultano dispersi al largo delle coste libiche per il naufragio di due imbarcazioni. Si tratta dei passeggeri di un gommone che risulta disperso. Le due vittime, invece, si trovavano sull'altra imbarcazione, invece, a bordo della quale ci sarebbero 91 persone. L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone a otto anni dalla tragedia del 3 ottobre 2013, quando, a causa del ribaltamento di un barcone, persero la vita 368 migranti nel Canale di Sicilia

FRANCO Questa volta vediamo non solo quanti perdono tempo ad andare a votare ma sopratutto quanti hanno lo stomaco di votare PD o M5S dopo esser stati inchiapettati a dovere. 1

Irina Derefko Letta, starà sbavando!! 1

