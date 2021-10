https://it.sputniknews.com/20211003/lampedusa-sbarcati-altri-264-migranti-tra-loro-anche-un-bimbo-di-4-mesi-13149294.html

Lampedusa: sbarcati altri 264 migranti, tra loro anche un bimbo di 4 mesi

Lampedusa: sbarcati altri 264 migranti, tra loro anche un bimbo di 4 mesi

Sale così a 300 il numero degli ospiti attuali dell'hotspot di contrada Imbriacola. 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T07:51+0200

2021-10-03T07:51+0200

2021-10-03T07:51+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10210428_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a8662f16457787578cbea366b489bd1f.jpg

Altri 264 migranti sono approdati a Lampedusa nelle scorse ore a bordo di un totale di nove barchini. Tra i naufraghi c'è anche un bambino di quattro mesi.Tutti i nuovi arrivati sono stati condotti presso l'hotspot di contrada Imbriacola, lasciata nelle stesse ore da un gruppo di 117 ospiti, trasferiti a bordo della nave quarantena Allegra come previsto dai protocolli anti-Covid.Ora i migranti saranno sottoposti al tampone di rito, per poi essere a loro volta sottoposti al periodo di isolamento obbligatorio.Quello registrato in queste ore è il secondo sbarco in due giorni, dopo che ieri erano arrivati tredici tunisini, tra cui due donne e tre minori. Sul barchino, intercettato dalla Guardia costiera a 20 miglia dalla riva, c'era anche una pecora.

Kane Andrea SONO COS FELICE DI SCRIVERE QUESTA TESTIMONIANZA SU COME SONO STATA CURATA DAL MIO VIRUS DELL'HERPES. Sono stato su internet alla ricerca del modo più sicuro per ottenere la mia cura. E ho visto i commenti della gente sul dottor Nelson, che li curava da diversi virus. ma non ci ho mai creduto. Ero in dubbio, ma volevo anche provare, l'ho contattato tramite il suo numero WhatsApp e mi ha assicurato che mi curerà usando una cura di erbe naturali pure. La mia esperienza con lui è stata fantastica, mi ha mandato la medicina a base di erbe e mi ha dato istruzioni. Dopo l'uso, mi ha chiesto di fare un controllo medico dopo 22 giorni [3 settimane} di utilizzo. Ero d'accordo con lui. con mia grande sorpresa il mio risultato è stato negativo, sono davvero felice di essere guarito dal virus dell'herpes e in buona salute, ho fatto un altro test pochi giorni fa e ho anche mostrato negativo puoi contattarlo tramite WhatsApp +14436204203, Email drnelsaliu10@gmail.com. 0

Irina Derefko Quanta mano d'opera a basso costo se non schiavi e che serbatoio di voti!!!! 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia