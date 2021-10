https://it.sputniknews.com/20211003/israele---egitto-giornata-storica-a-tel-aviv-atterra-il-primo-volo-commerciale-di-egypt-air-13155739.html

Israele - Egitto, giornata storica: a Tel Aviv atterra il primo volo commerciale di Egypt Air

Si tratta di un primo volo storico per la compagnia di bandiera egiziana. 03.10.2021, Sputnik Italia

Il volo commerciale della compagnia aerea egiziana Egypt Air è atterrato quest'oggi all'aeroporto internazionale israeliano Ben Gurion.Quello odierno è il primo volo volo commerciale egiziano della storia delle relazioni tra Israele ed Egitto, caratterizzate in passato dai conflitti armati sul confine del Sinai.La tratta, come chiarisce il Times of Israel, è stata percorsa per decenni in maniera non ufficiale solo da Air Sinai, una controllata della stessa EgyptAir, su aerei privi per motivi politici della livrea egiziana.La riconciliazione tra Israele ed EgittoNella seconda metà degli anni '70, il presidente egiziano Anwar Sadat avviò il processo di riconciliazione con Israele. Nel novembre 1977 si svolse la sua prima visita del paese a Gerusalemme e venne presentata una proposta di pace alla Knesset, il parlamento dello stato ebraico.L'allora primo ministro israeliano Menachem Begin era un sostenitore di un paese unico e indivisibile, opponendosi a qualsiasi concessione territoriale alla parte araba. Tuttavia, lo statista era anche pronto a scendere a compromessi sulla restituzione della penisola del Sinai all'Egitto, che fu catturato durante la Guerra dei Sei Giorni.Nel settembre 1978, al vertice di Camp David presieduto dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, Sadat e Begin concordarono la pace, il riconoscimento reciproco e il trasferimento della penisola del Sinai all'Egitto. Il trattato di pace è stato concluso il 26 marzo 1979 e trasformò il Sinai in una zona smilitarizzata.

marco paradigma Continua il tradimento arabo verso i palestinesi. Semafordo verde anche dall'egitto per la pulizia etnica di gaza e cisgiordania. 0

egitto

