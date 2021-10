https://it.sputniknews.com/20211003/gb-boris-johnson-promette-unazione-decisiva-per-far-ripartire-leconomia-colpita-dal-covid-19-13151709.html

GB, Boris Johnson promette "un'azione decisiva" per far ripartire l'economia colpita dal Covid-19

Boris Johnson ha parlato a poche ore dall'inizio del congresso del Partito conservatore. 03.10.2021, Sputnik Italia

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso che il governo intraprenderà "azioni decisive" in materia di lavoro, criminalità, sanità e assistenza sociale per ricostruire l'economia del paese colpita dalla pandemia di CoVID-19.Parlando in vista della Conferenza del Partito Conservatore del 2021, Johnson ha fatto riferimento allo slogan "Build Back Better" (Ricostruire meglio, in italiano) dell'evento, che ha affermato significa "vogliamo che le cose cambino e migliorino mentre ci riprendiamo". La conferenza è prevista da oggi al 6 ottobre a Manchester, dove Johnson terrà un discorso programmatico.Secondo il primo ministro britannico, il Paese "non ha attraversato il Covid-19 per tornare a come erano prima le cose, allo status quo".Johnson ha sostenuto che "solo i conservatori stanno andando avanti con il lavoro, affrontando le sfide a lungo termine che questo paese deve affrontare", aggiungendo che "questo significa prendere decisioni grandi e coraggiose sulle priorità e di cui le persone si preoccupano, come l'assistenza sociale, il sostegno posti di lavoro, sul cambiamento climatico, sulla lotta alla criminalità e sul livellamento".Sulla pandemiaRiferendosi alle questioni relative alla pandemia, BoJo ha affermato che il governo ha "distribuito livelli senza precedenti di sostegno economico, proteggendo i mezzi di sussistenza e mantenendo a galla le imprese".Ha anche elogiato il Servizio sanitario nazionale (NHS), lodando il "buon lancio del vaccino" del Regno Unito che "ha salvato migliaia di vite, ha impedito innumerevoli ricoveri e ha permesso all'economia e alla società di tornare alla normalità".

