G20 di Roma, il premier in pectore giapponese Fumio Kishida annuncia la sua partecipazione

Kishida sarà il candidato del Partito Liberal Democratico per le prossime elezioni in Giappone. 03.10.2021

Il leader del Partito Liberal Democratico in Giappone, Fumio Kishida, la cui candidatura sarà confermata lunedì alla carica di Primo Ministro del Paese, intende partecipare al vertice dei leader dei paesi del G20 a Roma del 30 e 31 ottobre.Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa nipponica Kyodo, citando fonti vicine agli ambienti governativi.Allo stesso tempo, come hanno aggiunto gli interlocutori dell'agenzia, è probabile che Kishida salti la conferenza sul clima di Glasgow, in Scozia.La Cop26L'incontro dei leader mondiali alla Cop26 è previsto per l'1 e 2 novembre, e in totale il vertice durerà due settimane. È prevista la presenza di rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui leader mondiali, esperti e attivisti.L'elezione del primo ministro in GiapponeAll'inizio di questa settimana, in Giappone si sono svolte le elezioni primarie del leader Partito Liberal Democratico, al termine delle quali l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida è diventato il nuovo presidente del partito.Lunedì, in una sessione straordinaria del parlamento, si svolgerà il voto sulla candidatura del primo ministro in entrambe le camere. Kishida ha affermato che si aspetta di portare a termine la formazione del nuovo governo lo stesso giorno.È inoltre previsto che pronuncerà un discorso programmatico l'8 ottobre e poi, dopo il dibattito del 14 ottobre, annuncerà lo scioglimento della camera bassa del parlamento, il cui mandato scade alla fine del mese. Le elezioni dovrebbero essere quindi fissate per il 7 o 14 novembre prossimo.

