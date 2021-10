https://it.sputniknews.com/20211003/cuneo-ancora-unesplosione-per-una-fuga-di-gas-due-feriti-uno-grave-13149978.html

Cuneo, ancora un'esplosione per una fuga di gas: due feriti, uno grave

Secondo i vigili del fuoco il malfunzionamento dell'impianto GPL avrebbe causato l'esplosione, la seconda in 24 ore nel cuneese 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T08:40+0200

2021-10-03T08:40+0200

2021-10-03T09:01+0200

Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, per l'esplosione avvenuta nella notte in una cascina di Savigliano, in provincia di Cuneo. Secondo i vigili del fuoco la deflagrazione sarebbe stata provocata dal malfunzionamento dell'impianto GPL. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 4 al civico 13 di Strada Canavere. Nell'alloggio si trovavano due persone, entrambe ferite. Un uomo di 60 anni è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. La seconda esplosione in 24 oreSi tratta della seconda esplosione causata da una fuga di gas che avviene nel cuneese. Sabato mattina, attorno alle 6.30, i vigili del fuoco di Saluzzo, Busca e Cuneo sono intervenuti per l'esplosione di una palazzina a due piani di Rossana. La palazzina ha riportato ingenti danni ed una persona, il proprietario 75enne dello stabile, è stata estratta viva dalle macerie.

