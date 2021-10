https://it.sputniknews.com/20211003/corea-del-nord-riunione-consiglio-di-sicurezza-onu-su-test-missilistici-viola-sovranita-pyongyang-13150128.html

Corea del Nord: riunione Consiglio di Sicurezza ONU su test missilistici viola sovranità Pyongyang

L'ultimo test su un missile di ultima generazione è stato effettuato lo scorso 1 ottobre 03.10.2021, Sputnik Italia

Le autorità nordcoreane hanno dichiarato che la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella quale è stato discusso il test missilistico nordcoreano ha violato la sovranità di Pyongyang.Lo riferiscono i media nordcoreani, precisando che, secondo il governo locale, il Consiglio di Sicurezza starebbe applicando "due pesi e due misure per quanto riguarda le attività militari tra gli Stati membri delle Nazioni Unite".Pyongyang ha avvertito il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite delle "conseguenze" se continuerà a fare affidamento sull'"approccio brigantesco" degli Stati Uniti, affermano i media statali.Il 1° ottobre, la Corea del Nord ha annunciato di aver testato un missile antiaereo di nuova concezione.Alti funzionari della Difesa di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto dei colloqui per discutere la questione.In seguito Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per gli ultimi lanci di test missilistici della Corea del Nord e si sono impegnati ad affrontare la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

